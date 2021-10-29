Ереван, 29 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. На юге Армении 29 октября грузовой автомобиль с российскими пограничниками попал в ДТП, есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает армянский сайт Shamshyan.com.

Армения

По предварительной информации, в 11:40 по ереванскому времени (10:40 мск) грузовик, двигаясь по трассе Ереван — Мегри, на перевале Тигранашена съехал с проезжей части и упал в ущелье, глубина которого достигает 150 м.

Один из российских пограничников погиб. Ещё одного госпитализировали. На место аварии прибыли сотрудники военной полиции минобороны Армении, а также представители Следственного комитета республики. Причина ДТП не сообщается.