Самара, 29 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Более 1,2 млрд рублей направили в 2021 году на поддержку животноводства в Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Корова

Сообщается, что в регионе государственная поддержка предприятий животноводства осуществляется по 19-ти направлениям. В 2021 году на эти цели направили свыше 1,2 млрд рублей. При этом более 50% этих средств направляются на поддержку хозяйств, в которых производится молоко. Всего области в хозяйствах всех категорий содержатся 228,7 тысяч голов крупного рогатого скота и 168,6 тысяч коз и овец.

Производители, которые занимаются молочным животноводством, получают субсидии за проданное или отгруженное на собственную переработку молоко. При этом размер субсидий составляют от 2,6 до 4,2 рублей за килограмм сырья.

Господдержку в регионе получают и производители мяса. Им также предоставляются субсидии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса.