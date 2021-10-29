Волгоград, 29 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двухмесячной девочки в Старополтавском районе Волгоградской области. Установлена смерть младенца в результате механической асфиксии, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич Спящий ребёнок

Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Черебаево 17 октября 2021 года. Мать кормила девочку, и посчитав, что она уснула, женщина оставила дочь и отправилась заниматься бытовыми делами. Вернувшись к ребёнку спустя некоторое время, она обнаружила, что младенец не подает признаков жизни. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову, спасти девочку не смогла.

Установлено, что у матери погибшего ребёнка имеется ещё двое малолетних детей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.