Киев, , 13:36 — REGNUM Вооруженные силы Украины могут получить ракеты Brimstone Sea Spear британского производства. Об этом 29 октября сообщает агентство Укринформ со ссылкой на ответ департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники украинского минобороны.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил», — говорится в материале агентства.

Вместе с тем, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Лондон ведет переговоры с Киевом по поводу поставок ВСУ ракет класса «земля-земля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что разблокирование минских переговоров будет способствовать установлению мира в Донбассе.