Элиста, , 13:36 — REGNUM Центральный хурул Калмыкии продолжит работать в период нерабочих дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе буддийского комплекса «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Калмыкия Alexxx1979

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Молебны будут совершаться ежедневно с 9 до 10:30 мск в период нерабочих дней. В Калмыкии локдаун продлится с 30 октября по 7 ноября.

В хуруле по-прежнему действуют ранее введённые коронавирусные ограничения во время молебнов. На входе в молитвенный зал действует масочный режим и предусмотрена санация рук.

Ограничения также касаются количества людей, присутствующих на молебне. В частности, рассадка предусматривает присутствие в молитвенном зале не более 75 человек.