Йошкар-Ола, , 13:35 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 октября выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 128 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 266 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 111 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 17 человек. 682 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано три летальных случая, накануне скончались два человека среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1473 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 868 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1623 человека, из них у 1585 — пневмония, 65 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 121 пациент, при этом госпитализированы 135 жителей Марий Эл.