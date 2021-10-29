Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM В Екатеринбурге, наконец, откроют движение по Макаровскому мосту. Об этом сообщают СМИ.

Движение по мосту запущено

Работы по благоустройству сооружения начали проводить еще в 2017 году, а движение транспорта по мосту возобновят только в октябре 2021. Тестирование сооружения на прочность провели 23 октября. Мост тестировали, конечно. Датчики ставили и заключение есть на «отлично» цитирует портал E1.RU. вице-мэра Рустама Галямова.

Реконструкция проводилась для расширения моста и увеличения количества полос. В ходе благоустройства также были заменены трамвайные линии. На протяжении всего периода работ местные жители жаловались на ограничения движения трамваев и задержку открытия моста.

Сооружение планируют открыть 31 октября в 12 часов. Ранее в администрации города опасались, что не успеют открыть мост к запланированному сроку из-за отсутствия фонарей. Однако власти смогли решить проблему. Церемония состоится в назначенное время.