Лондон, 29 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности обсудили премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера, распространённом 29 октября.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

«Лидеры обсудили британо-польские отношения и согласились с их значимостью для таких институтов, как НАТО», — заявили в канцелярии Джонсона.

Джонсон и Моравецкий заявили о намерении углублять сотрудничество в сфере обороны, безопасности и международной политики.

При этом британский премьер высоко оценил переход Польши от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Он рассчитывает встретиться со своим польским коллегой в шотландском Глазго, где 31 октября стартует климатическая конференция.

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