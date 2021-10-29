Улан-Батор, 29 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Монголии О Сын Хо встретился 26 октября с заведующим отделом внешних отношений правящей Монгольской народной партии (МНП) М. Челмуном. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Согласно опубликованным данным, в ходе беседы представители двух стран обменялись мнениями о нормализации обмена между правящими партиями двух стран, а также подтвердили единство взглядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Сирии встретился с главой Департамента внешней информации министерства иностранных дел и миграционных дел Сирии.

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