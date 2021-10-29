Москва, , 13:44 — REGNUM Экс-глава Якутска и депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева («Новые люди»), не рассматривает варианта возглавить Якутию вместо Айсена Николаева. Об этом она заявила в своём телеграм-канале 29 октября.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

Читайте также: Глава Якутии Николаев покинет свою должность в 2021 году — источник

Сардана Авксентьева подчеркнула, что намерена работать в Государственной думе, где является заместителем руководителя фракции партии «Новые люди» и зампредседателя комитета парламента по региональной политике и местному самоуправлению.

«Такого предложения не было. И такой вариант нами не рассматривается. В самом разгаре битва за параметры федерального бюджета на 2022−2024 годы. И мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы дать больше денег на региональный и муниципальный уровень. Мой фронт сегодня здесь, на Охотном ряду. И я не могу его оставить», — заверила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году, заявлял источник телеграм-канала 14News. Полномочный представитель президента РФ в ДФО занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии.