Москва, 29 октября 2021, 13:44 — REGNUM Экс-глава Якутска и депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева («Новые люди»), не рассматривает варианта возглавить Якутию вместо Айсена Николаева. Об этом она заявила в своём телеграм-канале 29 октября.
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Сардана Авксентьева подчеркнула, что намерена работать в Государственной думе, где является заместителем руководителя фракции партии «Новые люди» и зампредседателя комитета парламента по региональной политике и местному самоуправлению.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году, заявлял источник телеграм-канала 14News. Полномочный представитель президента РФ в ДФО занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии.