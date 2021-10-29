Москва, , 13:32 — REGNUM Сегодня, 29 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют нейтральную динамику, прибавляя 0,13% и консолидируясь вблизи важного уровня сопротивления $84,60 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене alex.ch

«Нефтяные котировки так и не смогли полностью восстановиться после падения на 4,5% с $86,30 за баррель Brent до $82,30 27 и 28 октября.

27 октября в США вышли данные по запасам сырой нефти от минэнерго (EIA), где был зафиксирован неожиданный рост на 4,26 млн. баррелей, вместо ожидаемого роста на 1,91 млн.

А 28 октября, рынки шокировало замедление американской экономики в III квартале 2021 года с 6,7% кв./кв до 2,0% кв./кв. То есть и негативные данные появились и на стороне предложения, и на стороне спроса, сдержав.

Таким образом возврат нефтяных котировок, который мог случиться на фоне заявлений представителей стран ОПЕК+, об опасности для ценовой конъюнктуры рынка нефти и более существенного повышения добычи в декабре, чем на 400 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня, 29 октября, плохие макроэкономические новости продолжили появляться на рынке. В европейских странах, в третьем квартале 2021 года, было зафиксировано существенное замедление темпов экономического роста, исключение стала лишь Франция, где скорость расширения ВВП выросла с 1,3% до 3,0%.

В остальном, макроэкономический негатив, особенно в контексте продолжающегося ускорения инфляции в еврозоне в октябре, с 3,4% г/г до 4,1%, в будущем будет сдерживать рост спроса на энергоносители.

Для нефти, это момент безусловно негативный, который не даст котировкам, до конца сегодняшних торгов, пройти выше $84,60 за баррель Brent.

Но и сильно упасть нефтяным ценам, ниже $83,00−83,50 за баррель, тоже вряд ли позволят, все-таки поддерживающие вербальные интервенции ОПЕК+, в преддверии заседания на следующей неделе, дают свой эффект», — считает эксперт.

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