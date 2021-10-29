Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Поликлиники, больницы и другие медучреждения, подведомственные комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга, с 1 по 3 ноября 2021 года будут работать в текущем режиме, то есть по графику рабочих дней. Об этом 29 октября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В поликлинике

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«С 4 по 7 ноября учреждения будут работать усиленным дежурным составом», — отметили в комздраве Петербурга.

При этом все прививочные кабинеты будут работать с 1 по 7 ноября в текущем режиме.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября, в дополнение к режиму нерабочих дней, в Петербурге вводятся жесткие ограничения на работу общепита и розничной торговли. Также запускается система проверки QR-кодов.