Баку, , 13:30 — REGNUM Азербайджану нужно последовать примеру ряда других стран и снизить возраст для вакцинации от COVID-19. С таким заявлением 29 октября выступил депутат Милли меджлиса (парламента) республики, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев.

Прививка от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Во всём мире снижается возраст для вакцинации. В Азербайджане тоже нужно принять решение об этом», — заявил народный избранник.

По его мнению, это якобы поможет предотвратить рост заражения коронавирусом, который в последнее время наблюдается в республике.

Напомним, в Азербайджане в октябре стартовала вакцинация подростков с 12 лет, входящих в группу риска (страдающие ожирением, заболеваниями иммунной системы, лёгких, сердечной, почечной недостаточностью, синдромом Дауна). Для этого нужно разрешение родителей. Доза для несовершеннолетних такая же, как и для взрослых.

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