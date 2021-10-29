Воронеж, 29 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Петицию против повышения тарифов ЖКХ выше предельно установленного порога запустили в Сети на специализированной платформе жители Воронежа. За считанные часы петицию на имя губернатора Александра Гусева подписали почти 1,5 тыс. человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Во времена короновируса, я считаю, население заслуживает поддержки, а не дополнительного угнетения. Согласно проекту администрации Воронежа, предложено поднять платежи за ЖКХ на 10% в 2022 году. Куда ещё выше? У людей и так по ползарплаты уходит на оплату коммунальных услуг зимой. Более того, в следующие годы темпы роста ощутимо снижать не планируется: в 2023 это будет 8%, в 2024 — 6%. Мы считаем это предложение антинародным, а депутатов, поддержавших его — врагами народа. В этой петиции мы требуем не повышать платежи за ЖКХ более чем на официальную величину инфляции за расчётный период. Информация об этом предоставляется ЦБ РФ, и она совсем небольшая: порядка 3−4 процента. Куда с такой инфляцией такой рост цен?!» — говорится, в частности, в обращении.

Автор петиции обращает внимание, что если предложенное мэрией Воронежа и депутатами гордумы повышение тарифов будет одобрено, то это ускорит обнищание народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума Воронежа поддержала инициативу мэрии о повышении тарифов на ЖКХ, в частности, на отопление, водоснабжение и водоотведение, почти на 10%. Причем, согласно инициативе, предлагается утвердить существенный рост тарифов сразу на три года вперёд. В мэрии предложение объяснили тем, что частные компании, взявшие городские сети в концессию, не могут реализовать инвестиционные программы без дополнительных средств.

Интересно, что КСП Воронежа своего заключения на повышение тарифов не дала. Инициатива направлена на имя губернатор Александра Гусева.