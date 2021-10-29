«Антинародное решение!» Воронежцы требуют не допустить роста тарифов ЖКХ
Воронеж, 29 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Петицию против повышения тарифов ЖКХ выше предельно установленного порога запустили в Сети на специализированной платформе жители Воронежа. За считанные часы петицию на имя губернатора Александра Гусева подписали почти 1,5 тыс. человек.
Автор петиции обращает внимание, что если предложенное мэрией Воронежа и депутатами гордумы повышение тарифов будет одобрено, то это ускорит обнищание народа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума Воронежа поддержала инициативу мэрии о повышении тарифов на ЖКХ, в частности, на отопление, водоснабжение и водоотведение, почти на 10%. Причем, согласно инициативе, предлагается утвердить существенный рост тарифов сразу на три года вперёд. В мэрии предложение объяснили тем, что частные компании, взявшие городские сети в концессию, не могут реализовать инвестиционные программы без дополнительных средств.
Интересно, что КСП Воронежа своего заключения на повышение тарифов не дала. Инициатива направлена на имя губернатор Александра Гусева.