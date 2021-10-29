Самара, , 13:31 — REGNUM Строительство современного инфекционного корпуса городской больницы № 2 завершается в Сызрани. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В больнице Windons

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Сообщатся, что инфекционный корпус рассчитан на сто пациентов. На первом этаже будет расположено реанимационное отделение на шесть коек, рентген, приемный покой и аптека, клинико-диагностическая лаборатория, два бокса для маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах здания расположатся палаты для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями. В подвале намерены оборудовать дезинфекционное и стерилизационное отделения, бытовые и служебные помещения.

Отмечается, что в настоящее время здесь выполняются отделочные работы, монтируются внутренние инженерные сети, наружные сети, проводится благоустройство территории. Объект планируется сдать в декабре 2021 года.

Сообщается, что в 2022 году в Самаре планируется построить новый корпус областной детской инфекционной больницы на ул. Шверника, 1. В новом корпусе будут размещены сто коек. Там планируют оборудовать дезинфекционное, реанимационное отделения, блок рентгенодиагностики. Здесь планируют лечить и пациентов с COVID-19.

Отмечается, что на объекте уже закончены работы по устройству вертикальной планировки территории, проведена песчаная и бетонная подготовка, выполнено устройство котлована, залита первая часть фундаментной плиты, идут к завершению работы по армированию ее второй части, возводятся стены и колонны подвальной части здания. Этот объект намерены сдать в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году были открыты новые корпуса для пациентов COVID-19 в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина и в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

До конца года планируют открыть два центра амбулаторной онкологической помощи на базе самарских городских больниц №6 и №7.