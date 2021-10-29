Саранск, 29 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 29 октября выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 152 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 444 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 122 человека, всего с начала пандемии выздоровели 26 377 жителей Мордовии. 703 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4364 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2542 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3649 человек.