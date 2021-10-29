Джакарта, 29 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в округе Карангасем на острове Бали, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло рано утром 29 октября.

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 17 км от побережья острова Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Население острова призвали сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Северный Сулавеси в Индонезии.

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