Киев, 29 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Ударные беспилотники производства Турции «Байрактар» постоянно готовы на Украине к боевому применению, они находятся на дежурстве. Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев заявил винтервью украинской службе BBC.

Bayhaluk Bayraktar TB2

Он отметил, что дроны «Байрактар» (Bayraktar) в ВСУ поставили на боевое дежурство ещё в марте. Эти аппараты проводили разведку и тренировку. Когда Украина закупила эти комплексы, то подготовила для них персонал.

«Сейчас все экипажи «Байрактаров» готовы к разведке днём и ночью, а также боевому применению», — сказал Наев.

Украинский генерал уточнил, что турецкие беспилотники патрулируют Донбасс, а также северную и южную части страны. Они использовались и во время российско-белорусских учений «Запад-2021». Даже во время разведки «Байрактары» поднимаются в воздух с боекомплектом, добавил он.

По данным телекомпании, украинская армия располагает 12 «Байрактарами» и намерена закупить ещё четыре комплекта по шесть аппаратов. В таком случае их число вырастет до 36.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотники «Байрактар».

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