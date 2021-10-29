29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:38 — REGNUM



Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В четверг, 28 октября, нефтяные котировки показали волатильную сессию, но к концу торгов на рынке перевесил оптимизм, и цены на нефть смогли отыграть большую часть просадки. Учитывая быстрый выкуп нефтяных контрактов после коррекции, у инвесторов, очевидно, сохраняется позитивный настрой в отношении перспектив нефтяного рынка, а значит, цены на нефть вновь имеют все шансы обновить 7-летние максимумы.

Основными факторами, вызвавшими распродажи в первой половине торгового дня в четверг, стала публикация накануне слабой статистики от EIA, а также сокращение большого объема длинных спекулятивных позиций, которые могли быть открыты в период коррекции цен к уровням $84−86,5 на прошлой неделе, и сформировавшим по сути накопленную перекупленность.

Дополнительным поводом давления на рынок нефти могли стать новости в отношении ядерной сделки между Ираном и США. Согласно заявлению должностных лиц Тегерана, переговоры по сделке могут возобновиться в конце ближайшего ноября. Напомним, что в случае, если переговоры пройдут успешнои в отношении нефтегазового экспорта Ирана будут сняты санкции, Тегеран может увеличить добычу нефти вплоть до 1 млн баррелей в сутки.

В то же время, я полагаю, что история ядерной сделки США и Ирана все еще далека от своей развязки, и новости о переговорах стоит рассматривать не в негативном свете, а скорее в положительном ключе. Учитывая позицию действующей власти в Иране, едва ли ход переговоров будет легким, и будет полностью зависеть от политических настроений в стране. Кроме того, неизвестно, в каком состоянии на данный момент находятся добывающие мощности Ирана. Поэтому не исключено, что даже в случае успешного проведения переговоров — на восстановление добычи в стране может уйти не один месяц, что может сгладить потенциальный негатив от появления на рынке дополнительных объемов предложения.

Добыча нефти randomix

Позитив, в свою очередь, заключается в том, что у членов ОПЕК+ появился дополнительный аргумент за то, чтобы сохранить действующий статус-кво на ближайшем заседании картеля и не прибегать к более активному увеличению нефтедобычи, о чем уже заговорил ряд представителей ОПЕК+. В частности, как заявил 28 октября глава минэнерго Алжира, учитывая неопределенность на рынке и высокие риски, ОПЕК+ не стоит прибегать к повышению нефтедобычи сверх запланированных ранее 0,4 млн баррелей в сутки, тем самым, очевидно, высказав позицию большинства стран — членов альянса.

Замечу, что котировки фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов 28 октября нарисовали на графике перевернутый «доджи»— это свеча с узким телом и длинным хвостом, направленным вниз, является традиционным «бычьим» сигналом. 29 октября с утра покупатели действуют с осторожностью, и нефтяные фьючерсы прибавляют немногим более 0,2%, в то время как фондовые индексы растут, а негативных новостей для рынков сырья пока нет. В случае сохранения благоприятного фона цены на нефть могут продолжить свой рост.