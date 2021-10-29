Манагуа , 29 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В столице Никарагуа Манагуа установили бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом пишет портал El 19 Digital.

Robert Couse-Baker Юрий Гагарин

«Представители сандинистского правительства вместе с российской делегацией открыли бюст космонавта Юрия Гагарина в ходе церемонии, состоявшейся в Парке мира в Манагуа», — говорится в сообщении портала.

В ходе церемонии открытия бюста помощник президента Никарагуа Лауреано Ортега подчеркнул, что страна отмечает братские связи с Россией «открытием бюста героя человечества, которого нам дал Советский Союз, и никогда не забываем о Российской Федерации»: «Юрий Гагарин — первый человек в космосе, первый из людей, который повел нас дальше, подвигнул нас мечтать и с надеждой смотреть за горизонт, в будущее, видеть в человеке способность совершить то, что казалось недостижимой мечтой».

В церемонии открытия приняли участие посол РФ в Никарагуа Александр Хохоликов и российская делегация во главе с космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным.