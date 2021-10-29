Брянск, , 13:29 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении бывшего начальника отдела закупок и логистики МУП «Брянский городской водоканал», сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, в период с июля 2014 года по февраль 2017 года подозреваемая лично получила от директора коммерческой организации более 260 тысяч рублей. Деньги ей перечислили на банковскую карту за оказание содействия в беспрепятственном заключении договоров на приобретение оборудования для муниципального предприятия.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы бывшего начальника отдела, изъятые предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.