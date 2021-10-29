Калуга, , 13:37 — REGNUM В Калужской области достаточно высокий уровень проникновения финансовых услуг, об этом заявила на рабочей встрече на площадке калужского отделения Банка России в формате видеоконференцсвязи управляющая кредитным учреждением Ирина Карлаш, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участники встречи пришли к мнению, что задачи доступности финансовых услуг на уровне области целесообразно решать в тесном сотрудничестве органов региональной власти и местного самоуправления, финансовых и иных заинтересованных организаций в рамках межведомственной рабочей группы. Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский обозначил три основных направления, по которым будет строиться межведомственная работа по финансовой доступности. Одно из направлений касается самих финансовых сервисов, их доступности и понятности для населения, другим направлением обозначено развитие инфраструктуры, которая должна обеспечивать доступность сервисов в любой точке. И третье направление — это развитие финансовой и цифровой грамотности населения.

«Год от года в регионе растет активность жителей по использованию безналичных платежей, развивается и совершенствуется инфраструктура. По итогам первого полугодия 2021 года доля операций, совершенных с использованием банковских карт без снятия наличных, достигла 95%, а количество банкоматов, платежных и электронных терминалов увеличилось до 28 тыс. единиц. Однако есть и проблемы с доступностью финансовых услуг для отдельных групп населения — жителей сельской местности, пожилых людей и людей с инвалидностью. Их решение станет одной из основных задач рабочей группы. Для регулятора важным условием повышения доступности финансовых услуг является дальнейшее развитие цифровых технологий и сервисов, дистанционных каналов обслуживания», — отметила Ирина Карлаш.

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