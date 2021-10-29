Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Mos.ru

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Накануне сообщалось о 45 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе — абсолютный максимум за время наблюдений.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7649 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в регионе выявили 806 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 794 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 189 613 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 745 человек.

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