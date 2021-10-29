Казань, , 13:21 — REGNUM Двое жителей Тверской области, перевозившие около 5 кг наркотического средства, были задержаны сотрудниками полиции в Казани. По информации МВД по РТ, инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль иностранного производства, в которым обнаружили 76 свертков с неизвестным веществом. Аналогичный сверток изъяли из носка пассажира.

Наркотики Don Hankins

Мужчины ехали по федеральной трассе со стороны Москвы в направлении Уфы. Во время проверки документов 43-летний водитель сильно нервничал и излишне суетился. В связи с этим было принято решение провести личный досмотр мужчин и транспортного средства. В салоне автомобиля и в спортивных сумках изъяли обмотанные изолентой 76 свертков с неизвестным веществом. У пассажира в носке также обнаружили подобный сверток.

Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 4,9 килограмма. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, студенты одного из колледжей в городе Агрыз в целях получения доходов сбывали наркотические средства на территории Удмуртии бесконтактным способом — путем оборудования тайников с закладками.

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