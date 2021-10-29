Чикаго, США, , 13:16 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:103.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, на счету которого 25 очков. В составе «Никс» 21 очко набрал разыгрывающий Кемба Уокер.

«Чикаго» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда одержала четыре победы в четырёх встречах.

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