Элиста, 29 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В деле о хищении 300 млн рублей на Левокумском водопроводе в Калмыкии поставлена точка. Приговор по уголовному делу оставлен вышестоящим судом без изменений, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре РК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ики-Бурульский водопровод в Элисте

«29 октября Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК, согласившись с мнением участвующего прокурора, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников об оправдании отклонила, приговор оставила без изменений», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Элистинский городской суд приговорил организатора преступного сообщества к девяти годам колонии, бывшего директора управления «Калммелиоводхоз» — к восьми годам колонии, двое москвичей получили по семь лет заключения. Они признаны виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Деньги были похищены путём завышения реальной рыночной стоимости поставленного оборудования при его закупках. Общая сумма штрафов, которые должны выплатить осуждённые, составляет 2,2 млн рублей.

Осуждённые свою вину не признали и подали апелляционную жалобу.