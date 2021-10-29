Москва, 29 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Критику своих законов другими странами Россия воспринимать не будет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 октября журналистам, комментируя заявление Госдепартамента США по поводу российского закона об иноагентах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, заявление Вашингтона и его союзников касается внутреннего законодательства РФ, а его Москва ни с кем обсуждать не собирается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США и союзных им стран раскритиковали Россию за якобы притеснение «независимых журналистов и СМИ» путём применения закона о СМИ-иноагентах. В Вашингтоне призвали Москву обеспечить свободу и безопасность для прессы.

Читайте также: США и их союзники раскритиковали Россию за закон о СМИ-иноагентах