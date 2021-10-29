Сан-Франциско, США, , 13:13 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 104:101.

«Голден Стэйт Уорриорз» Nba.com

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 36 очков. В составе «Мемфиса» 30 очков набрал разыгрывающий Джа Морант.

«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда одержала четыре победы в четырёх матчах.

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