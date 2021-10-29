Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено 692 заражения коронавирусом. Из них 198 фактов зафиксировано в Екатеринбурге, сообщает 29 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений составил 696 случаев. Этот показатель на четыре больше, чем по состоянию на 29 октября.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 155 952 случая заражения. В регионе оправились от болезни 140 963 человека, от COVID-19 скончались 7413 граждан.

Напомним, 27 октября и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Однако, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, в регионе не будет введён локдаун.