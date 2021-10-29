Москва, , 13:09 — REGNUM Агрессивная кампания «вредит не только вакцинации, но и стабильности всего государства». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов А. Чумичев

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«Кампания слишком красноречиво говорит об отношении некоторых чиновников, политиков и руководителей СМИ к народу», — отметил Миронов.

По его убеждению, вина за провал вакцинации от коронавируса лежит на пропагандистах, которые развернули агрессивную информационную кампанию.

«С утра до ночи на людей льются потоки грязи, угрозы и оскорбления. Глупо рассчитывать, что после всех этих заявлений люди побегут прививаться», — констатировал Миронов.

Депутаты фракции выступают за вакцинацию от коронавируса, но при этом считают, что она должна быть исключительно добровольной, а для этого нужно спокойно и уважительно объяснять людям, почему прививаться необходимо.