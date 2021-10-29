Махачкала, , 13:09 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 162 человек. Это самый высокий показатель почти за полтора месяца, начиная с 9 сентября 2021 года, сообщили 29 октября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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В регионе второй день подряд выписываются в связи с выздоровлением более 130 человек. Общее число справившихся с болезнью составляет 51 350 человек. А всего заразились коронавирусом за период пандемии 55 683 жителей региона.

Число умерших составило за сутки восемь человек. Общее количество случаев летального исхода достигло в Дагестане 2740.

Что касается темпов вакцинации, то они по-прежнему невысоки в республике. По данным федерального оперштаба на 29 октября, привиты в регионе всего 21,9% населения.