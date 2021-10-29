Томск, , 13:08 — REGNUM В Томской области заболеваемость COVID-19 резко начала расти в последние дни. За минувшие сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Это на 30 случаев больше, чем накануне, 28 октября, и на 60 превышает показатели прироста от 27 октября. Коэффициент распространения инфекции составил 1,13.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 47 452. Из них к настоящему времени 38 213 человек выздоровели, в том числе 49 за последние сутки. Занятость коечного фонда для ковидных больных достигла почти 80%.

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