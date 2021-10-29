Москва, , 13:08 — REGNUM За первые девять месяцев 2021 года уровень промышленного производства в Москве вырос на 23,1% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сообщил 29 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Промышленность

«Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность: по сравнению с этим же периодом прошлого года она показала рост на 23,4%», — сказал заместитель мэра.

Объёмы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, показали рост 33,9%. Удвоилось производство текстильных изделий, а выпуск одежды вырос на 63,3%.

Уверенно растёт производство химических веществ и продуктов — на 45,7%. В мэрии пояснили, что этому способствовали большие партии защитных средств для кожи и других изделий.