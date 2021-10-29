Симферополь, 29 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Снижение уровня воды в ряде рек Республики Крым зафиксировано в октябре 2021 года, об этом говорится в сообщении Крымского гидрометеоцентра.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Месяц был засушливым, в бассейнах большинства рек выпало лишь 3−12.3 мм осадков и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм осадков. В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности М Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе М Ангарский Перевал 26% нормы», — уточнили в Крымском гидромете.

В результате в октябре было зафиксировано колебание уровня воды в реках, преимущественно — в сторону понижения. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла, также пересыхание отмечается в большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.

За 25 дней октября приток воды в водохранилища естественного стока составил Белогорское — 0,703 млн кубометров, Симферопольское — 0,753 млн кубометров, Счастливое — 0,351 млн кубометров, Чернореченское — 0,527 млн кубометров. Суммарный объём воды в водохранилищах в руслах рек, к началу ноября 2021 года составил 112, 08 млн куб. м, за месяц этот показатель снизился на 6,88 млн куб. м.

Добавим, что, по данным синоптиков, сухая погода в Крыму сохранится до конца октября, в небольшие дожди ожидаются лишь в первые дни ноября.

Как напоминает ИА REGNUM, засуха в 2020 году привела к резкому снижению запасов пресной воды в Крыму, в результате власти были вынуждены вводить ограничения на водопотребление. На федеральном уровне был принят ряд решений по обеспечению водой полуострова.