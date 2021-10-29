Москва, 29 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Банк России не сможет полностью остановить рост цен, так как не способен повлиять на подорожание топлива и мировую стоимость продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Ужесточение монетарной политики путем очередного повышения ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов окажет определенный положительный эффект, и уже в ноябре мы сможем наблюдать замедление инфляции, — сказала Кошелева. — При этом полностью остановить рост ЦБ РФ не сможет, так как регулирование ключевой ставки внутри страны не влияет на цены на топливо и продовольствие во всем мире, а также на денежно-кредитную политику других стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был перечислен список факторов, которые разгоняют в РФ инфляцию.