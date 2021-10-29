Берлин, 29 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В немецком городе Витценхаузен, находящемся в федеральной земле Гессен, автомобиль въехал в группу детей, в результате чего три ребенка получили тяжелые травмы. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба управления полиции в городе Эшвеге.

ДТП

При этом указывается, что причины произошедшего пока неизвестны и в данный момент правоохранители исходят из того, что инцидент является несчастным случаем.

Также уточняется, что ДТП произошло около детского сада примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и отмечается, что для доставки пострадавших детей в медучреждение было задействовано два спасательных вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красном Сулине (Ростовская область) произошла авария, в результате которой травмы получили трое взрослых и ребёнок.