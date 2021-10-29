Ижевск, , 13:05 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 октября прививку от коронавируса сделали 506 113 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от COVID-19 Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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Второй компонент препарата получили 344 350 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 9280 жителей республики. 1327 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 94 401 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 4103 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в регионе провели 1 963 297 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7277 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6146 исследований.

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