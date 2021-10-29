Москва, 29 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Из-за политики ФРС США покупательская способность денег падает, а цены на товары и услуги, наоборот, растут, что влияет и на другие страны, в том числе на российскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Прогнозы [ЦБ РФ] о верхней границе инфляции на уровне 7,4−7,9% выглядят оптимистично и сбудутся только в том случае, если снизится влияние факторов, негативно сказывающихся на уровне цен. По менее оптимистичным прогнозам, инфляция в России до конца года достигнет и даже превысит 8%, — сказал Кошелева. — В настоящее время на рост инфляции в России оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, сейчас во всем мире, включая РФ, наблюдается рост цен товаров на продовольствие из-за неурожая в отдельных странах и перехода к «зеленой» экономике. Например, производство растительного топлива влечет за собой сокращение посевных площадей для продовольственных целей».

Во-вторых, как пояснила эксперт, рост цен на нефть и газ вследствие катаклизмов и повышенного спроса на топливо ведет к подорожанию остальных товаров, которые закупает Россия.

«Кроме того, ФРС США продолжает удерживать низкую ключевую ставку и выдавать большое количество кредитов. По этой причине покупательская способность денег падает, а цены на товары и услуги, наоборот, растут, что оказывает влияние и на другие страны, в том числе на российскую экономику», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ возникают риски импульсивного или кризисного потребления, за которым может следовать значительный спад благосостояния.