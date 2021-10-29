Кострома, , 14:11 — REGNUM Работникам небольших торговых точек, парикмахерских и салонов в Костромской области придётся проявить изобретательность при проверке QR-кодов у посетителей — ИА REGNUM.

Сельский магазин Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Напомним, с 30 октября в регионе вступают в силу ограничения, по которым попасть в крупные торговые центры, ярмарки, салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины непродовольственных товаров можно исключительно по коду, подтверждающему наличие прививок от COVID-19 или перенесенную болезнь.

В регионе имеются магазины и салоны с небольшой площадью, где обслуживанием посетителей занимается лишь один человек. Сотрудники организаций задались вопросом, как обеспечить исполнение правил, если «разорваться между кассой и дверями» один человек не способен. ИА REGNUM обратилось за комментариями к директору департамента экономического развития Костромской области Александру Свистунову.

«Продавец, кассир, работник торговой точки должен убедиться любым способом, что у человека имеются права для посещения магазина. Каждое движение сотрудника в постановлении губернатора не регламентируется. Регламентируется только само право и обязанность. А как это будет исполняться — это уже на волю самого продавца» , — сказал чиновник.

Другими словами, проверять QR-код сотрудникам малых организаций нужно не на кассе, а на входе в помещение. В случае, если проверка обнаружит посетителя без разрешающих документов в зале, точку оштрафуют. Организационные вопросы должен решить владелец организации или продавец.

Костромские магазины и малые предприятия уже начали придумывать способы безопасного обслуживания гостей. В ряде случаев граждан в магазин пускают по одному, закрывая двери перед остальными посетителями, где-то залы и вовсе закрываются — продавцы выносят товары по требованию на улицу. Действовать введённые ограничения будут до 1 декабря 2021 года.

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