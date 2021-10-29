Баку, , 13:03 — REGNUM Руководство Центробанка Азербайджана приняло решение поднял учетную ставку с 6,5% до 7%. Об этом 29 октября сообщил на пресс-конференции глава правления финансового института Эльман Рустамов.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

Нижнюю границу процентного коридора (уровень минимальных краткосрочных ставок) Центробанк сохранил на уровне 6%, а верхнюю — повысил с 7% до 8%. Следующее решение об уровне процентной ставки будет принято 17 декабря.

С начала года прошло семь заседаний руководства Центробанка Азербайджана. Впервые на них учётную ставку подняли в сентябре, на шестом заседании. Рустамов ранее также сообщил, что будет пересмотрен прогноз инфляции на конец 2021 года.

Стоит отметить, что среднегодовая инфляция в Азербайджане к концу текущего года ожидается на уровне 6,2 — 6,5%. В 2020 году этот показатель составил 2,8%.