Москва, 29 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Россия должнареагировать налицемерныепризывы Запада по поводу «свободы СМИ» не словами, а действиями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 октября, комментируя опубликованное на сайте Госдепа США заявление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Как сообщалось ранее, представители США и еще 17 стран, в числе которыхВеликобритания, Германия, Латвия, Литва, Украина и Франция, раскритиковали российский закон о СМИ-иноагентах, призвали «прекратить подавление независимых голосов» и «политически мотивированные процессы против журналистов и СМИ», а также «освободить всех несправедливо задержанных».

» Любую фразу из заявления, с которым в адрес нашей страны выступили американцы, можно с многократно большим основанием адресовать им самим. Но даже этого делать не стоит, поскольку многие жанры, всё ещё принятые в международных делах, попросту себя изжили. Изжили себя, прежде всего, наши собственные бесконечные заявления с выражением «обеспокоенности» или «сожаления». Если уж реагировать, то действительно жёстко. А лучше — не словом, а действием. Нет смысла и обращать внимание на призывы с Запада по поводу «свободы СМИ» — они никчёмны в силу своего лицемерия. Это пропаганда в худшем смысле этого слова!

Тем не менее, если в США сохраняется по крайней мере видимость свободы СМИ (вещает же там Fox News, а на нём — Такер Карлсон!), то куда лезут Латвия, Литва и Украина? Любую фразу из заявления, с которым выступили американцы, можно с многократно большим основанием адресовать им. Что мы и делаем…

Разница в том, что в американской или французской прессе или, скажем, в СМИ Великобритании или Канады сообщений о таком нашем заявлении, касающемся происходящего в США или положения на Украине, граждане этих стран не услышат, и сюжетов на этот счёт не увидят. А у нас эти враждебные нашей стране лживые заявления отечественные СМИ активно перепевают. Зачем?

Добавлю лишь одну деталь: примечательно, как в унисон с американцами и их союзниками работают наши оппозиционные СМИ и деятели культуры — они ведь тоже с таким заявлением именно сейчас выступили!