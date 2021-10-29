Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле видели сообщения в СМИ о задержании депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина (КПРФ) в Саратове, у которого в машине нашли тушу убитого лося. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Рашкин Kprf.ru

«Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям», — сказал Песков.

Он отметил, что разбирательства в данном инциденте не являются прерогативой Кремля: «Это прерогатива комитета по этики Госдумы и самого охотника».