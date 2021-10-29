Ульсан, Южная Корея, 29 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. С 1 ноября Южная Корея вступит в первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни или «жизни с COVID-19». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данное заявление он сделал 29 октября в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией, прошедшего в городе Ульсан.

По его словам, первый этап предусматривает смягчение антиковидных мер и увеличение количества участников личных встреч.

Так, в столичном регионе в личных встречах могут участвовать до 10 человек, при этом снимаются требования об обязательной вакцинации большей части из них. В других регионах разрешены личные встречи с участием до 12 человек.

Вход в тренажёрные залы, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения станет возможен только при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Предполагается, что первый этап «жизни с COVID-19» будет действовать по 28 ноября, поле чего правительство примет решение о его продлении или переходе к следующему этапу.