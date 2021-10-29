Москва, , 13:01 — REGNUM Доллар, который на торгах 28 октября в моменте достигал зоны 70,60 руб., снова оказался в оборонительной позиции и завершил сессию лишь немногим выше уровня 70 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар и рубль Петр Данилов © Красная Весна

«Сегодня, 29 октября, пара доллар/рубль открылась небольшим гэпом вверх, но развить подъем пока не в состоянии. Евро/рубль, которая получила поддержку со стороны ЕЦБ, чувствует себя несколько увереннее, отстаивая уровень 82 руб. перед наступлением выходных.

Текущая ситуация с рублем отражает обстановку на рынке Форекс, где доллар попал под давление на радость единой валюте, которая отреагировала локальным подъемом на комментарий ЕЦБ о рассмотрении вопроса начала сокращения покупок активов.

Дополнительным ударом для «американца» стали данные по ВВП, который вырос в третьем квартале минимальными с весны 2020 года темпами.

Тем временем динамика нефти говорит о неготовности игроков к более активным продажам, и это играет на руку нашей валюте. Нефть марки Brent встретила покупки на падении и держится в нейтральной зоне, ухватившись за 20-дневную скользящую среднюю.

В краткосрочной перспективе нефть может и не вернуться к росту, но должна удержаться на плаву, и этого будет достаточно, чтобы частично оградить «россиянина» от понижательных рисков.

Котировки пары немного отошли от минимумов середины прошлого года, отмеченных ранее на этой неделе на подходе к отметке 69 руб.

Теперь доллар попытается удержаться над уровнем 70 руб., тогда как евро/рубль рискует снова обосноваться под 82 руб., судя по возобновлению снижения единой валюты на международной арене», — считает эксперт.

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