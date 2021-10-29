Москва, 29 октября 2021, 13:00 — REGNUM Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от COVID-19 не должны принимать специалисты, это не вопрос Кремля. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы процедура вакцинации населения происходила ритмично и без дефицита вакцин.
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