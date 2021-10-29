Джакарта, , 13:00 — REGNUM Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определил Индонезию как страну с низким уровнем передачи коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре также заявили, что полностью вакцинированные путешественники имеют низкий риск заражения COVID-19. Однако международные поездки могут увеличить риск заражения и передачи COVID-19.

CDC просит путешественников соблюдать все требования, предъявляемые авиакомпаниями и странами назначения.

«Если вы не будете следовать требованиям, предъявляемым страной назначения, вам могут отказать во въезде и попросить вернуться в США», — говорится в заявлении центра США по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признал, что понимает многочисленные критические замечания в адрес правительства.

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