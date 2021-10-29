Москва, 29 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» открыта для того, чтобы продолжать вести контакты и искать взаимоприемлемые варианты с Молдавией по поставкам в республику газа. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, в ответ на просьбу прокомментировать переговоры между Россией и Молдавией по газу, на данный момент сторонам договориться не удалось.

Также Песков напомнил, что существует серьезная и растущая задолженность Молдавии перед «Газпромом».

"Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель. Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, «Газпром» открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередной конкурс на закупку природного газа объявила молдавская государственная компания Energocom. Она намерена получить 127 200 мегаватт-часов (МВт-ч) газа в период с 30 ноября по 2 декабря.