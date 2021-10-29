Махачкала, 29 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Дагестане стал фигурантом уголовного дела чиновник из администрации города Избербаш. Из-за его действий для детей-сирот были закуплены квартиры без предоставления необходимых коммунальных услуг.

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В 15 квартирах, приобретенных на бюджетные средства, отсутствовали свет, газ, вода, канализация. При этом было потрачено на покупку жилья для детей-сирот 16,170 млн рублей. Следственные органы возбудили в отношении чиновника, ответственного за приобретение жилья, уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

"В установленные муниципальными контрактами сроки квартиры не были переданы по акту приема-передачи, а строительство многоквартирного дома не завершено, в связи с чем администрацией городского округа 23 декабря 2020 года муниципальные контракты расторгнуты»,— говорится в сообщении СКР.

За время следствия администрация восстановила права детей-сирот, купив им нормальное жилье. До этого они были вынуждены скитаться по съемным квартирам. В настоящее время уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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