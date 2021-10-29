Улаганский район, Алтай, , 12:58 — REGNUM На Чуйском тракте в Улаганском районе Республики Алтай произошла авария с участием животного, в котором пострадали люди. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП в Горном Алтае МВД по Республике Алтай

Рано утром 28 октября 19-летний молодой человек, не имевший водительских прав, за рулём ВАЗ-21 102 врезался в выбежавшую на дороге лошадь.

«В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 17-летний пассажир автомобиля. Госпитализация пострадавшим не потребовалась», — отметили в ведомстве.

У водителя, как отмечается, взяли также кровь для проверки на алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Онгудайском районе водитель на Toyota Carina также на Чуйском тракте столкнулся с коровой. В результате был госпитализирован малолетний пассажир. В соседней Туве в подобном происшествии погибли два человека.

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