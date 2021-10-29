Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор четверым участникам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Члены группировки получили от 12 до 17 лет заключения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 29 октября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в Бахчисарае в 2017 году Сейтумер Сейтумеров вместе с другим лицом организовал деятельность ячейки террористической организации и возглавил её. В состав ячейки вошли ещё трое пропагандистов и вербовщиков.

В соответствии с приговором суда все четверо признаны виновными. Главарю ячейки назначено 17 лет, остальным членам банды — от 12 до 14 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима (первые три с половиной года — в тюрьме).

Никто из подсудимых вину не признал.